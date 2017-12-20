Сегодня 20 декабря 2017 года, 16:40

Стало известно, когда введут единую систему финотчетности

Единая Система финансовой отчетности будет внедрена для финансового рынка. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании относительно разработки и внедрения Системы финансовой отчетности (предоставление отчетности в формате XBRL) подписали главы Минфина, НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг.

«Основная задача регуляторов – внедрение на Украине новой Системы финансовой отчетности, которая позволит осуществлять прием, обработку, проверку и раскрытия финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате», – говорится в сообщении.

Основой для работы Системы станет стандарт XBRL. Система будет предлагать единый стандарт отчетности в зависимости от видов деятельности компаний и будет оборудована единственным окном для ее представления.

Предполагается, что ее запуск состоится в 2019 году, поскольку согласно закону «Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность» предприятия, которые представляют общественный интерес, должны составлять и представлять финансовую отчетность органам госвласти по международным стандартам в едином электронном формате именно за 2019 год.

Новая Система финансовой отчетности будет внедряться на базе НКЦБФР.

Согласно законодательству, подавать финансовую отчетность в рамках новой Системы будут предприятия, представляющим общественный интерес: эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам; банки; страховщики; негосударственные пенсионные фонды; другие финансовые учреждения и предприятия, которые принадлежат к крупных предприятий.

При этом в перечень таких предприятий не были включены профессиональные участники фондового рынка.