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КМУ продлил действие пошлин на ввоз товаров из России до 2019 года

20 декабря 2017 года Источник:Українські Новини

Кабинет министров Украины продлил действие постановления №1146 от 30 декабря 2015 года, которым предусматривается применение к товарам из России ввозных пошлин на год до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Предусматривается, что к товарам из России будет применяться льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении упомянутой страны (свободной торговли) отменен.

Как сообщалось ранее, приостановка свободной торговли с Россией была введена с 2 января 2016 года на год в качестве ответа на приостановление Россией в декабре 2015 года действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.

После этого в декабре 2016 действие постановления №1146 от 30 декабря 2015 года было продлено до 31 декабря 2017 года.

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