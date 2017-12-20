Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 декабря 2017 года, 15:09

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ, принимая решения о связанности лиц, не может ссылаться на иные источники, чем результаты инспекционных проверок или безвыездного надзора

20 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Право Национального банка Украины по надзору над деятельностью банков и связанных с ними лиц, а также отнесение лиц к категории связанных с банком – инструмент, обеспечивающий регулирование рынка. Помимо прочего, такое полномочие обеспечивает защиту интересов кредиторов банков, признанных неплатежеспособными. Однако, соответствующие решения регулятора не могут быть мотивированы ничем иным, как результатами проведенной НБУ в рамках своих полномочий инспекционного надзора или безвыездной проверки. К такому выводу пришли суды трех инстанций в деле об обжаловании решений НБУ об отнесении ФК «Динамо» Киев» к категории лиц, связанных с ПАО «КБ «Приватбанк».

Суды отметили, что поскольку НБУ наделен полномочиями надзора в отношении банковского сектора, который может осуществляться лишь в форме инспекционного надзора или невыездных проверок, и такие полномочия подкреплены обязанностью банков, собственников банков и других лиц предоставлять НБУ все запрашиваемые документы, касающиеся деятельности банка, включая содержащие конфиденциальную информацию, то в своих решениях, в частности об отнесении лица к категории связанных с банком, НБУ обязан основываться на информации, полученной по результатам своей надзорной деятельности.

Детальнее о деле и позиции судов, читайте в материале «Не поймите Приватно» в свежем выпуске «Юридической практики».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (1043) от 19/12/17 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (1043)
Государство и юристы

Тяжелый РРОк

Документы и аналитика

Заслужить упрощение

Отрасли практики

Программа передач

Тема номера:

Выбор стороны

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом