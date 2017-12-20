Сегодня 20 декабря 2017 года, 15:09

НБУ, принимая решения о связанности лиц, не может ссылаться на иные источники, чем результаты инспекционных проверок или безвыездного надзора

Право Национального банка Украины по надзору над деятельностью банков и связанных с ними лиц, а также отнесение лиц к категории связанных с банком – инструмент, обеспечивающий регулирование рынка. Помимо прочего, такое полномочие обеспечивает защиту интересов кредиторов банков, признанных неплатежеспособными. Однако, соответствующие решения регулятора не могут быть мотивированы ничем иным, как результатами проведенной НБУ в рамках своих полномочий инспекционного надзора или безвыездной проверки. К такому выводу пришли суды трех инстанций в деле об обжаловании решений НБУ об отнесении ФК «Динамо» Киев» к категории лиц, связанных с ПАО «КБ «Приватбанк».

Суды отметили, что поскольку НБУ наделен полномочиями надзора в отношении банковского сектора, который может осуществляться лишь в форме инспекционного надзора или невыездных проверок, и такие полномочия подкреплены обязанностью банков, собственников банков и других лиц предоставлять НБУ все запрашиваемые документы, касающиеся деятельности банка, включая содержащие конфиденциальную информацию, то в своих решениях, в частности об отнесении лица к категории связанных с банком, НБУ обязан основываться на информации, полученной по результатам своей надзорной деятельности.

Детальнее о деле и позиции судов, читайте в материале «Не поймите Приватно» в свежем выпуске «Юридической практики».