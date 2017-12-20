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Фонд госимущества утвердил перечень объектов, которые подлежат подготовке к продаже в 2018 году

20 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил перечень из более 200 объектов, которые подлежат подготовке к приватизации в 2018 году, сообщил на своей странице в Facebook и.о. руководителя ФГИУ Виталий Трубаров.

«Утвердил перечень объектов, по которым в 2018 году должна начаться подготовка к приватизации. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и другие», - написал В.Трубаров.

Он добавил, что в числе таких предприятий, в частности, «Объединенная горно-химическая компания», «Черноморское морское пароходство», «Львовский государственный ювелирный завод», Винницкий завод «Кристалл», «Украинское Дунайское пароходство», «Президент-Отель», предприятие «Акваресурс», «Новопокровский комбинат хлебопродуктов».

Г-н Трубаров отметил, что значительное количество предприятий на сегодняшний день находятся в управлении министерств и ведомств, и их необходимо передать фонду на приватизацию. «А также исключить из Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Поскольку по этому закону более половины объектов, которые подлежат подготовке к приватизации, запрещено приватизировать, что существенно снижает инвестиционный потенциал нашей страны», - добавил он.

Напомним, Фонд госимущества в 2018 году планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 млрд грн.

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