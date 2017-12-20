Сегодня 20 декабря 2017 года, 15:09

С нового года шоколад будут «варить» по нормам ЕС

С 1 января 2018 года на Украине начинают действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада, которые будут обязательными для всех производителей. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцова, передает пресс-служба Минагрополитики.

Европейские требования распространяются на все виды шоколадных изделий.

«Например, в темном шоколаде обязательно должно быть не менее 35% какао-продуктов в пересчете на сухое вещество. В молочном - более 25% и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и более 14% молочных продуктов. Таким же образом четко прописаны требования и к шоколадных конфет и других продуктов с использованием шоколада», - рассказала О.Трофимцова.

Если продукт не будет отвечать требованиям, он не сможет называться «шоколадом» или «шоколадным», только «сладким батончиком» или «глазурованной конфетой».