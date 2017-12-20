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Сегодня 20 декабря 2017 года, 15:09

Правительство утвердило процедуру отбора на должности в ГБР

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря.

«Предлагаю принять с оформлением в трехдневный срок, в соответствии с регламентными требованиями», - отметил В.Гройсман.

Решение было принято единогласно.

Также правительство утвердило вопросы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.