Правительство утвердило процедуру отбора на должности в ГБР

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря.
«Предлагаю принять с оформлением в трехдневный срок, в соответствии с регламентными требованиями», - отметил В.Гройсман.
Решение было принято единогласно.
Также правительство утвердило вопросы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.
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