Илларион Томаров – руководитель практики интеллектуальной собственности «Василь Кисиль и Партнеры»

Илларион Томаров присоединился к «Василь Кисиль и Партнеры» в качестве руководителя практики интеллектуальной собственности.
Илларион специализируется на судебной защите прав интеллектуальной собственности, защите активов IT компаний, сопровождении проектов электронной коммерции, проведении правовых проверок в сфере интеллектуальной собственности, защиты данных.
Господин Томаров имеет значительный опыт работы в украинских и международных юридических фирмах, а также в качестве корпоративного юрисконсульта по интеллектуальным правам в компании «Nemiroff».
«Мы рады приветствовать Иллариона Томарова в команде «Василь Кисиль и Партнеры». Опыт и профессиональные навыки Иллариона соответствуют высоким требованиям клиентов практики интеллектуальной собственности, среди которых - как IT стартапы, так и крупные международные компании», - отметил Андрей Стельмащук, управляющий партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры».
«Василь Кисиль и Партнеры» - одна из немногих фирм, где я мечтал работать, изменив свой профессиональный путь с корпоративного юриста на консультанта. Я разделяю ценности доверия, лидерства и ответственности, которые исповедует «Василь Кисиль и Партнеры», и рад, что имею возможность развивать практику интеллектуальной собственности фирмы в кругу единомышленников», - сказал Илларион Томаров.
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