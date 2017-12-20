Сегодня 20 декабря 2017 года, 13:38

Илларион Томаров – руководитель практики интеллектуальной собственности «Василь Кисиль и Партнеры»

Илларион Томаров присоединился к «Василь Кисиль и Партнеры» в качестве руководителя практики интеллектуальной собственности.

Илларион специализируется на судебной защите прав интеллектуальной собственности, защите активов IT компаний, сопровождении проектов электронной коммерции, проведении правовых проверок в сфере интеллектуальной собственности, защиты данных.

Господин Томаров имеет значительный опыт работы в украинских и международных юридических фирмах, а также в качестве корпоративного юрисконсульта по интеллектуальным правам в компании «Nemiroff».

«Мы рады приветствовать Иллариона Томарова в команде «Василь Кисиль и Партнеры». Опыт и профессиональные навыки Иллариона соответствуют высоким требованиям клиентов практики интеллектуальной собственности, среди которых - как IT стартапы, так и крупные международные компании», - отметил Андрей Стельмащук, управляющий партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры».

«Василь Кисиль и Партнеры» - одна из немногих фирм, где я мечтал работать, изменив свой профессиональный путь с корпоративного юриста на консультанта. Я разделяю ценности доверия, лидерства и ответственности, которые исповедует «Василь Кисиль и Партнеры», и рад, что имею возможность развивать практику интеллектуальной собственности фирмы в кругу единомышленников», - сказал Илларион Томаров.