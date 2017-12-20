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Депутаты дали зеленый свет продолжению моратория на продажу земли

20 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Верховный Совет разрешил продлить мораторий на продажу земли до 2019 года. Парламентарии провалили проект постановления об отмене результатов голосования.

Таким образом, спикер парламента Андрей Парубий может подписать соответствующие изменения в законодательство.

Как сообщалось ранее, 7 декабря Верховный Совет продлил мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

Согласно документу, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2019 года, не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.

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