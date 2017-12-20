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Парламент не поддержал отмену закона о госбюджете-2018

20 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Верховный Совет не поддержал проект постановления об отмене решения о принятии закона о государственном бюджете на 2018 год. За проект постановления в среду проголосовали лишь 65 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

По мнению автора проекта постановления - внефракционного народного депутата Юрия Левченко, голосование в целом по закону о госбюджете на следующий год необходимо отменить, поскольку оно было проведено с грубым нарушением требований Конституции и регламента работы Верховного Совета.

Таким образом, после того, как парламент не поддержал постановление об отмене голосования за госбюджет на 2018 год, спикер Верховного Совета Андрей Парубий подпишет закон о госбюджете и направит его на подпись президенту Петру Порошенко.

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