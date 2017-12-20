Сегодня 20 декабря 2017 года, 13:38

«Приватбанк» подал в суд на своих бывших владельцев

Государственный Приватбанк подал в суд на своих бывших владельцев с требованием до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка в размере 3 млрд долларов США.

Отмечается, что в настоящий момент в Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела «госбанк Украины Приватбанк против экс-собственников ПриватБанка». Согласно с регламентом суда, детали дела стороны пока не комментируют. Но по информации издания, государство в лице «Приватбанка» обратилось в суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства по рефинансированию.

На данный момент дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства. В частности, «Приватбанк» обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам «Приватбанка», в размере 3 млрд долларов. Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мероприятиям.

Сторону «Приватбанка» в суде представляет компания Hogan Lovells. Юридическая фирма известна в Украине по двум крупным процессам, которые освещались в СМИ: Пинчук против Коломойского (в отношении акций ОАО «Криворожский железорудный комбинат») и возврат средств, выведенных Мухтаром Аблязовым во время его руководства казахстанским БТА Банком (общая сумма претензий превышала $ 6 млрд). В обоих случаях истцы остались довольны.

Напомним, 21 декабря 2016 года «Приватбанк» перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.

Сегодня проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации «Приватбанка». Держатели евробондов Приватбанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами, Геннадий Боголюбов потребовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в «Привате», а Игорь Коломойский в суде оспорит признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.