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В ГФС определили действенные меры по соблюдению плательщиками законодательства по ЕСВ и НДФЛ

20 декабря 2017 года Источник:Динай

Для повышения уровня добровольного соблюдения плательщиками законодательства Украины относительно единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц ГФС реализован Проект, разработанный совместно с экспертом Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Брюсом Квигли.

Проект проводился на базе главных управлений ГФС в Винницкой и Днепропетровской областях в течение II квартала 2017 года, во время которого были определены наиболее эффективную форму взаимодействия органовГФС с плательщиками и повышения общественного доверия к фискальной службы.

Так, в рамках реализации проекта были определены четыре целевые группы плательщиков (всего 400 плательщиков):

• I целевая группа (100 плательщиков), плательщики которой были отобраны и включены в планы-графики проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на II квартал 2017;

• II целевая группа (100 плательщиков), плательщикам которой были направлены письма с целью разъяснения последствий несоблюдения законодательства Украины о ЕСВ и НДФЛ;

• III целевая группа (100 плательщиков) - плательщикам были предоставлены устные консультации с целью разъяснения последствий несоблюдения законодательства Украины о ЕСВ и НДФЛ;

• IV целевая группа (100 плательщиков) - контрольная, в отношении которого никакие меры не принимались.

Для анализа результатов проекта использовались показатели: фонда оплаты труда, количества наемных работников, объемов реализации товаров (работ, услуг), средней заработной платы, а также темпов роста фонда оплаты труда, численности работников, объемов реализации товаров (работ, услуг) и удельного веса фонда оплаты труда в объеме реализации товаров (работ, услуг).

По итогам проекта проведен анализ динамики указанных показателей в III квартале 2017 году по сравнению с аналогичными показателями до начала реализации проекта.

Так, результаты исследования показали, что более действенными мерами соблюдения плательщиками законодательства Украины о ЕСВ и НДФЛ является проведение контрольно-проверочной работы и направления писем плательщикам с целью разъяснения последствий несоблюдения этого законодательства.

Во время проекта, в частности, были апробированы методы рискоориентированного отбора объектов контроля и формы взаимодействия органов ГФС с плательщиками, которые положительно повлияли на их поведение и способствовали повышению уровня соблюдения плательщиками законодательства Украины о ЕСВ и НДФЛ.

Полученные положительные результаты будут использованы в дальнейшей работе ГФС.

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