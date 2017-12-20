Сегодня 20 декабря 2017 года, 12:07

Госстат опубликовал данные по росту экономики

Реальный валовый внутренний продукт в III квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, вырос на 2,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, номинальный ВВП составил 821,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 19,32 тыс грн.

Географический охват данных Госстата включает всю экономическую территорию Украины (в том числе территориальные анклавы, расположенные на территории других стран), однако не учитывает временно оккупированные территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в 2016 году ВВП Украины (с учетом сезонного фактора) по сравнению с соответствующим периодом 2015 года вырос на 2,3%.

Номинальный ВВП составил 2,383 трлн гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 55,848 тыс гривен.

Как сообщалось, 7 декабря Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

По данным Госстата, в III квартале 2016 года ВВП вырос на 1,8%, а в IV квартале - на 4,7%.

Напомним, во вторник агентство Moody's спрогнозировало рост экономики Украины на 3,5% в 2018 году.

Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция будет снижаться.