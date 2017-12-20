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АМКУ советует снова начать импорт электроэнергии

20 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Антимонопольный комитет рекомендует рассмотреть импорт электроэнергии в качестве альтернативы украинской электроэнергии, исходя из экономической целесообразности. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В частности, АМКУ обнаружил, что в Украине есть техническая возможность и экономическая целесообразность для импорта электроэнергии. Однако из-за высоких административных барьеров импортеры не заходят на рынок.

«Импорт электрической энергии мог бы составить существенную конкуренцию отечественным производителям, в частности, тепловой генерации, а также, возможно, в определенной части и атомной генерации», — заявила первый замглавы комитета Мария Нижник.

На сегодняшний день, импорт электроэнергии включается в энергобаланс страны по замыкающему принципу — для сбалансирования энергосистемы.

Однако в АМКУ уверены, что в странах, с которыми Украина соединена межгосударственными сечениями, бывают цены ниже, чем у украинских теплоэлектростанций.

Поэтому комитет рекомендует Министерству энергетики и Совету Оптового рынка электроенергии привлекать импорт электроэнергии в энергосистему Украины, исходя из его экономической целесообразности.

Для этого Министерству нужно изменить Порядок формирования годовых и месячных прогнозных балансов электроэнергии объединенной энергосистемы Украины в части возможности привлечения импорта на конкурентных основаниях по отношению к другой генерации (исходя из экономической целесообразности).

А Совету Оптового рынка электроэнергии нужно изменить свои правила оптового рынка, чтобы между импортерами и производителями по ценовым заявкам и, возможно, в некоторой степени НАЭК «Энергоатом», возникла конкуренция.

Также ОРЭ необходимо обеспечить равные условия для производителей и импортеров электроэнергии к ресурсному наполнению рынка.

В АМКУ напомнили, что ранее рекомендовали Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разработать и утвердить порядок проведения электронных аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей.

Согласно выводам комитета, доступ к межгосударственным сечениям происходит на конкурентных основаниях, однако возможность импорта ограничена административно.

Также есть сложности с ценой импортной электроэнергии: согласно правилам Рынка, цену устанавливает НКРЭКУ, но соответствующего порядка нет.

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