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Сегодня 20 декабря 2017 года, 12:07

Ко Дню адвокатуры действует специальная скидка на обучение в Legal High School

Ко Дню украинской адвокатуры, только с 19 по 22 декабря действует специальное предложение для всех адвокатов!

Чтобы предоставить качественное образование и современные знания наибольшему количеству юристов, Legal High School объявляет акционную цену - скидку 20% - на обучение в первых блоках школ:

• Защита бизнеса (Школа судебной практики, стартует 15 января 2018);

• Новеллы корпоративного законодательства (Школа корпоративного права и M & A, стартует 16 января 2018);

• Налоговая система Украины (Школа налоговой практики, стартует 3 марта 2018).

Кроме того, акционная стоимость будет действовать и в случае избрания формата обучения на целый год!

Стоимость обучения в одном блоке - 5 400,00 грн 4320, 00 грн.

Стоимость за год обучения в одной школе - 40 500,00 грн 32400, 00 грн.

Стоимость за год обучения во всех трех школах - 81 000,00 грн 64800, 00 грн.

Акционная цена действует при условии оплаты обучения в период с 19 по 22 декабря 2017!

Чтобы получить скидку до 22 декабря включительно направляйте заявку на почту LHS@PRAVO.UA со следующей информацией:

• ФИО;

• номер адвокатского свидетельства и его фото;

• электронная почта и номер телефона.

Преподавать в LHS будут наиболее авторитетные представители отрасли:

• руководители юрдепартаментов крупных предприятий;

• судьи высших судов, госслужащие;

• представители науки;

• партнеры ведущих юридических фирм Украины (свое участие уже подтвердили Ольга Белякова, Денис Бугай, Валентин Гвоздий, Сергей Гришко, Юрий Кацер, Олег Малиневский, Александр Мамуня, Александра Павленко, Владимир Саенко, Евгений Солодко, Николай Стеценко, Наталья Ульянова и др.)

Формат обучения:

• посещение школы (включая возможность участия в «живой» дискуссии, нетворкинг);

• офлайн (просмотр видеоурока в удобное время);

В конце учебного года студенты Legal High School получат сертификаты с указанием объема прослушанного материала, а те, кто успешно пройдет тестирование, - диплом с указанием уровня знаний.

Поздравляем Вас с Днем адвокатуры и грядущими новогодними и рождественскими праздниками!

Будем рады встретить вас в Legal High School на 2-м этаже БЦ «Леонардо» (Ул. Б. Хмельницкого, 17/52, вход с ул. Владимирской).

За подробной информацией обращайтесь к Марине Сидорчук, event manager LHS:

Тел .: +380 44 495-27-27, (096) 735-84-93

e-mail: LHS@PRAVO.UA