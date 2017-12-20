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ФГВФЛ продал активы 34 банков-банкротов на 538 млн гривен 11-15 декабря

20 декабря 2017 года Источник:Українські Новини

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 11-15 декабря продал активы 34 неплатежеспособных банков на сумму 537,57 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Из них на 386,81 млн гривен проданы основные средства банков, на 138,5 млн гривен – права требования по кредитам.

Кроме того, на 0,59 млн гривен продано имущество банков, 0,03 млн гривен получено от реализации других активов.

В течение текущей недели запланирована продажа активов банков-банкротов на общую сумму 27,16 млрд гривен.

Из них на 25,4 млрд гривен планируется продать права требования по кредитам, на 646 млн гривен – основные средства банков.

ФГВФЛ в 2016 году реализовал активы банков-банкротов на 3 млрд гривен.

За 10 месяцев объем реализации активов составил около 8 млрд гривен.

Фонд ожидает увеличение данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.

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