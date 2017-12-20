Сегодня 20 декабря 2017 года, 10:36

Суды Киева отказали двум фармдистрибьюторам в обжаловании штрафных санкций АМКУ

Два киевских суда отказали фармдистрбьюторам ООО “БаДМ” и ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” в признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении на них штрафов.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, в частности, 14 декабря Хозяйственный суд Киева после почти годового рассмотрения судебного дела отказался удовлетворить иск совместного украинско-эстонского предприятия ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” о признании недействительным решения АМКУ 29 сентября 2016 года в части, которая касается этой компании.

Кроме того, Киевский апелляционный хозяйственный суд 2 ноября 2017 года оставил без удовлетворения апелляционную жалобу “БаДМ” и оставил без изменения решение Хозсуда Киева от 22 мая 2017 в судебном деле по иску ООО “БаДМ” о признании недействительным решения АМКУ от 29 сентября 2016 года в части, касающейся ООО “БаДМ”.

Как сообщалось, АМКУ решением от 29 сентября 2016 года оштрафовал фармацевтическую компанию ООО “Сервье Украина” и ее дистрибьюторов на 3,627 млн грн за завышение стоимости лекарственных препаратов в 2011-2012 гг. В частности, АМКУ оштрафовал “Сервье Украина” на 1,659 млн грн, а ее дистрибьюторов “Оптима-Фарм, Лтд.” (Киев), – на 179 тыс. грн., “БаДМ” – на 902,6 тыс. грн, “А’СТА” – на 423,5 тыс. грн, “Альба Украина” – на 399,9 тыс грн, “Людмила-Фарм” – на 25,7 тыс. грн за антиконкурентные действия в сфере госзакупок.

“Сервье Украина”, “Оптима-Фарм, ЛТД” и “БаДМ” не согласились с указанным решением Антимонопольного комитета и оспаривают его в суде.