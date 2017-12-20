Нацполиция определена в качестве Национального бюро Интерпола

Кабинет министров Украины определил Национальную полицию в качестве Национального бюро Интерпола. Об этом говорится в постановлении правительства №968 от 13 декабря, опубликованном на сайте Кабмина.
Отмечается, что начальник рабочего аппарата Бюро по дисциплинарным правам приравнивается к начальнику департамента аппарата центрального управления Нацполиции.
В свою очередь главе Нацполиции поручено подавать ежегодно в январе министру внутренних дел для дальнейшего информирования правительства отчет о результатах деятельности Национального центрального бюро Интерпола.
Напомним, Интерпол – международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с преступностью.
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