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Сегодня 20 декабря 2017 года, 10:36

Нацполиция определена в качестве Национального бюро Интерпола

Кабинет министров Украины определил Национальную полицию в качестве Национального бюро Интерпола. Об этом говорится в постановлении правительства №968 от 13 декабря, опубликованном на сайте Кабмина.

Отмечается, что начальник рабочего аппарата Бюро по дисциплинарным правам приравнивается к начальнику департамента аппарата центрального управления Нацполиции.

В свою очередь главе Нацполиции поручено подавать ежегодно в январе министру внутренних дел для дальнейшего информирования правительства отчет о результатах деятельности Национального центрального бюро Интерпола.

Напомним, Интерпол – международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с преступностью.