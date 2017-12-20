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Сегодня 20 декабря 2017 года, 10:36

НБУ уточнил составляющие расчета регулятивного и уставного капитала банковской группы

Национальный банк уточнил составляющие расчета регулятивного и уставного капитала банковской группы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Национальный банк Украины внес изменения в положение о порядке регулирования деятельности банковских групп, утвержденное постановлением правления НБУ от 20 июня 2012 № 254.

В частности, уточнены составляющие расчета регулятивного, уставного капитала банковской группы и наименования отдельных названий статей активов, учитываемых при расчете экономических нормативов.

Изменения направлены на применение единых подходов при осуществлении надзора на индивидуальной и консолидированной основе, а также согласование этого положения с другими нормативно-правовыми актами Национального банка, в частности с новым планом счетов, утвержденным постановлением правления НБУ от 11 сентября 2017 № 89.

Указанные изменения внесены постановлением правления Национального банка от 15 декабря 2017 № 131 “Об утверждении изменений к положению о порядке регулирования деятельности банковских групп”, которая вступает в силу с 25 декабря 2017 года.

В настоящее время в Украине зарегистрировано 28 банковских групп.