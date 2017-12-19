Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

Единого видения по урегулированию рынка криптовалют на Украине еще нет - Министр финансов

Урегулирование рынка криптовалюта - вопрос актуальный для всего мира. На Украине еще не наработано единых подходов и законопроекта по этому поводу. Об этом сегодня во время пресс-конференции сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, курс криптовалюты очень нестабилен, и отношение регуляторов к этому рынку по всему миру постоянно меняется.

«Это актуальный вопрос, и буквально вчера было принято решение по регулированию криптовалюты в США. Наша же позиция следующая: я за то, чтобы поддержать этот инструмент комплексно и таким образом, чтобы получить преимущества для государства (от правильной регулировки криптовалюта). И мы взяли на себя инициативу сформировать рабочую группу чтобы поработать над принципами регулирования, а затем - и законопроекта. Сейчас наработанного законопроекта еще нет, есть определенные подходы, которые мы наработали, но нет пока единой идеи. Мы ее выработаем», - сказал он.

Напомним, в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по регулированию рынка криптовалюта. В НБУ всех их назвали преждевременными и несовершенными.