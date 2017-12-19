Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

Украина и Молдова ввели совместный погранконтроль в пункте пропуска «Паланка»

Сегодня, 19 декабря, пограничники и таможенники Украины и Республики Молдова начали осуществление совместного пограничного и таможенного контроля лиц, транспортных средств, товаров и грузов в пункте пропуска «Паланка». Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Совместный контроль в пункте пропуска «Маяки-Удобное-Паланка» на территории Республики Молдова введен во исполнение договоренностей премьер-министров Украины и Молдовы и соответствующей Дорожной карты украинского-молдавского сотрудничества на 2018 год.

Это уже шестой пункт пропуска, где украинские и молдавские пограничники и таможенники будут вместе осуществлять контрольные процедуры.

В 2017 году начаты работы по строительству нового пункта пропуска «Паланка». Расширение и модернизация пункта пропуска «Паланка» для осуществления совместного украинского-молдавской контроля на территории Республики Молдова проводится по программе «Восточное партнерство» в рамках проекта международной технической помощи ЕС.

Согласно Дорожной карты украинского-молдавского сотрудничества в 2018 году предусматривается введение совместного контроля еще в двух пунктах пропуска на территории Украины, а именно «Платоново-Гоянул Ноу» и «Кучурган-Новосавицке».

Кроме общего контроля, пограничники двух стран начинают совместные патрулирования центрального участка украинского-молдавской границы.

«Мы начинаем совместное патрулирование центрального (приднестровского) участка государственной границы с целью повышения уровня защищенности границы. Уверен, что пограничные наряды в составе украинских и молдавских пограничников обеспечат высокий уровень противодействия трансграничной противоправной деятельности», - заявил руководитель украинского пограничного ведомства Петр Цигикал.