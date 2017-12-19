Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:11

АМКУ советует снова разрешить импорт электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендует рассмотреть импорт электроэнергии в качестве альтернативы украинской электроэнергии, исходя из экономической целесообразности. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В частности, АМКУ обнаружил, что в Украине есть техническая возможность и экономическая целесообразность для импорта электроэнергии. Однако из-за высоких административных барьеров импортеры не заходят на рынок.

«Импорт электрической энергии мог бы составить существенную конкуренцию отечественным производителям, в частности, тепловой генерации, а также, возможно, в определенной части и атомной генерации», — заявила первый замглавы комитета Мария Нижник.

На сегодняшний день импорт электроэнергии включается в энергобаланс страны по замыкающему принципу — для сбалансирования энергосистемы. Однако в АМКУ уверены, что в странах, с которыми Украина соединена межгосударственными сечениями, бывают цены ниже, чем у украинских теплоэлектростанций (ТЭС).

Поэтому комитет рекомендует Министерству энергетики и Совету Оптового рынка электроенергии (ОРЭ) привлекать импорт электроэнергии в энергосистему Украины, исходя из его экономической целесообразности.

Для этого Министерству нужно изменить Порядок формирования годовых и месячных прогнозных балансов электроэнергии объединенной энергосистемы Украины в части возможности привлечения импорта на конкурентных основаниях по отношению к другой генерации (исходя из экономической целесообразности).