Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Член правления ПАО «Укрнафта» Роберт Уолли покинул свой пост

19 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Член правления ПАО «Укрнафта» Роберт Уолли покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрнафты».

«15.12.2017 года досрочно, по согласию сторон, прекращены полномочия Роберта Уолли как члена правления ПАО «Укрнафта», исполнительного вице-президента по вопросам технологий и услуг (решение Наблюдательного совета от 15.12.2017 года, протокол 5/17)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Уолли находился на должности члена правления - заместителя председателя правления, исполнительного вице-президента по вопросам технологий и услуг с 4 февраля 2016 года.

Отметим, сейчас в состав правления «Укрнафты» входят: Марк Роллинс (председатель правления), Ирина Евец (заместитель председателя правления, главный финансовый директор), Джонатан Поппер (заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития), Маврикий Калугин (заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по добыче и переработке).

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты». Компании, входящие в сферу влияния группы «Приват» Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).

С 2003 года операционное управление «Укрнафтой» осуществляет группа «Приват».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (1043) от 19/12/17 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (1043)
Государство и юристы

Тяжелый РРОк

Документы и аналитика

Заслужить упрощение

Отрасли практики

Программа передач

Тема номера:

Выбор стороны

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом