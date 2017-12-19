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Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

Член правления ПАО «Укрнафта» Роберт Уолли покинул свой пост

Член правления ПАО «Укрнафта» Роберт Уолли покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрнафты».

«15.12.2017 года досрочно, по согласию сторон, прекращены полномочия Роберта Уолли как члена правления ПАО «Укрнафта», исполнительного вице-президента по вопросам технологий и услуг (решение Наблюдательного совета от 15.12.2017 года, протокол 5/17)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Уолли находился на должности члена правления - заместителя председателя правления, исполнительного вице-президента по вопросам технологий и услуг с 4 февраля 2016 года.

Отметим, сейчас в состав правления «Укрнафты» входят: Марк Роллинс (председатель правления), Ирина Евец (заместитель председателя правления, главный финансовый директор), Джонатан Поппер (заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития), Маврикий Калугин (заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по добыче и переработке).

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты». Компании, входящие в сферу влияния группы «Приват» Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).

С 2003 года операционное управление «Укрнафтой» осуществляет группа «Приват».