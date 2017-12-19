Суд обязал НАБУ вернуть главе Окружного админсуда г.Киева изъятые деньги

Суд обязал детективов Национального антикоррупционного бюро вернуть председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку 20 тысяч долларов и другое изъятое имущество. Такое решение было принято судьей одного из районных судов города Киева несколько недель назад.
По словам представителя Вовка, указанное имущество никоим образом не использовалось в преступной деятельности и не является добытым в результате совершения преступления. К тому же с него был снят арест два месяца назад Апеляционным судом Львовской области.
В свою очередь детектив НАБУ отметил, что наложение ареста на указанное имущество сейчас находится на рассмотрении Апелляционного суда города Киева и может быть удовлетворено коллегией судей.
Выслушав доводы сторон, судья принял решение жалобу удовлетворить и обязать детективов Бюро вернуть П.Вовку 20 тысяч долларов, три золотых слитка, 11 золотых монет и другие изъятые вещи.
Напомним, Соломенский райсуд Киева отказал НАБУ в аресте имущества Вовка. После этого детективы НАБУ подали апелляцию на это решение.
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