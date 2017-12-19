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Проблемы налогообложения и финансирования агросектора обсудили на «Национальном Агрофоруме. Налоги. Финансы. Право»

7 декабря 2017 года в Киеве в гостинице «Крещатик» около 150 представителей агробизнеса, руководителей ГФСУ, консультантов и юристов обсудили актуальные проблемы налогообложения и финансирования агросектора на «Национальном Агрофоруме. Налоги. Финансы. Право». Форум был организован журналом «Вестник. Официально о налогах» при поддержке ГФС Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Генеральным партнером форума выступили агрохолдинг KSG Agro, консалтинговым партнером Ernst & Young.

Около 150 представителей агробизнеса, руководителей ГФС, консультантов и юристов обсудили актуальные проблемы налогообложения и финансирования агросектора на «Национальном Агрофоруме. Налоги. Финансы. Право », который состоялся 7 декабря 2017 г.в Киеве.

По словам Елены Ковалевой, заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины, в бюджете-2018 существенно увеличена поддержка агросектора - до 6,3 млрд. грн. 945 млн. грн. будут направлены на компенсацию процентных ставок по кредитам аграриям, 1 млрд грн. - на поддержку фермерских хозяйств. Еще 4 млрд. грн. предполагается потратить на финансирование животноводства: 1,78 млрд. грн. в качестве дотации на содержание поголовья; 300 млн. грн. - на закупку племенного скота; 2 млрд. грн. пойдут на компенсацию процентных ставок по кредитам животноводам и биобезопасности. Также предусмотрено 300 млн. грн. на поддержку садоводства.

По мнению вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, координатора Центра поддержки экспорта при УСПП Дениса Красникова, государство, кроме финансовой поддержки, имеет также осуществлять шаги по дерегуляции экспортных процессов. В частности, как отметил Красников, должны быть отменены нормы по индивидуальному лицензированию для инвестиций в открытие зарубежных представительств украинских компаний. Это позволит проводить более активную маркетинговую политику украинских товаров с высокой добавленной стоимостью. Также эксперт отметил необходимость смягчения требований законодательства к срокам возврата валютной выручки. « Даже при условии существования такого срока (180 дней) необходимо запретить постоянно его менять, поскольку это затрудняет поставку потребительских товаров в мировых сетей супермаркетов по долгосрочным контрактам и поставки за рубеж оборудование, требующее монтажа», - сообщил Красников.

Как отметил представитель генерального партнера форума IR Директор KSG Agro Андрей Мудриевский, в украинской экономике агросектор постепенно приобретает справедливую славу экспортного локомотива экономики: доля АПК в украинском экспорте уже превысила 40%. Он одобрил финансовые программы правительства по поддержке АПК и животноводства в частности. Однако, спикер KSG Agro заметил, что внимание надо сосредоточить именно на поддержке развития производства на уже существующих животноводческих комплексах. «Нужно создать такую систему предоставления компенсации ставок по кредитам, позволяющую на условиях полной прозрачности профинансировать зарекомендовавших себя производителей», - подчеркнул Андрей Мудриевский. Он также обратил внимание представителей власти и юристов на необходимости усиления правовой защиты аграриев. «Даже один из активов нашей публичной компании, акции которой обращаются на Варшавской фондовой бирже, пока находится под угрозой рейдерского захвата, а потому и Минюсту, и правоохранительным органам, и законодателям нужно усилить борьбу с таким позорным явлением, как рейдерство», - заявил IR Директор KSG Agro.

По словам Анатолия Лещенко, заместителя директора Департамента частного права Министерства юстиции Украины, для предотвращения споров по земельным вопросам, арендаторам необходимо более внимательно подойти к вопросам сообщения о пролонгации договоров аренды земельных участков в органах госрегистрации и своевременного перезаключения этих договоров. «Именно это позволит предотвратить возникновение «двойной регистраци »таких договоров», - сообщил спикер и отметил, что сейчас около 15% договоров аренды земельных участков в Украине являются спорными.

Несмотря на то, что в последнее время, государственные органы активно взялись за противодействие агрорейдерству, этот вопрос, к сожалению, остается актуальным, отметила Наталья Швец, юрист, адвокатское объединение «Юридическая фирма «Арио». По данным СМИ, в течение 2017 г. зафиксировано 70 случаев только силового захвата активов фермерских хозяйств и это, не считая другую, «более мягкую» форму рейдерства - установление злоумышленником контроля над активами предприятия. «Исходя из собственного опыта работы с клиентами, такие случаи также распространены в Украине», - сообщила юрист. И предоставила рекомендации агробизнеса: «Так, мы рекомендуем всем владельцам агробизнеса изучить хотя бы базовые правила, которые позволят минимизировать риски атаки на бизнес. В частности, это касается составления уставных документов, проведения эффективной кадровой политики, организации службы безопасности, защиты документооборота и т.д. ».

Актуальным вопросом для участников форума также стали проблемы налогообложения. Около 51 проверки контролируемых операций было начато ГФС Украины в 2015-2017 гг., и 43% из них в сфере экспорта сельхозпродукции, - сообщил начальник отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента аудита Государственной фискальной службы Украины Николай Мишин. По его словам, если в 2016 г. по результатам проверок было доначислено 76,5 млн грн налогов и уменьшено убытков на 205,2 млн грн, то уже за почти 9 месяцев текущего года доначисления налогов составляют 287,6 млн. грн, а сумма уменьшенных убытков составила 1,9 млрд грн.

Тема налога на прибыль также была в центре внимания спикеров Форума. Детальный анализ изменений нормативной базы по налогу на прибыль, а также связанных с ними подтверждений операций первичными документами и исправления ошибок предыдущих отчетных периодов были освещены в выступлении начальника Управления методологии налога на прибыль предприятий Департамента методологической работы по вопросам налогообложения ГФС Украины Алексея Задорожного.

«В ближайшее время количество контролируемых операций по трансфертному ценообразованию может значительно возрасти - если Кабинет Министров расширит перечень низконалоговых юрисдикций», - сообщил в своем выступлении Игорь Чуфаров, партнер отдела налогообложения и юридических услуг Ernst & Young. И в таком случае, по мнению эксперта, круг компаний, которых касаются правила ТЦО, тоже расширится.

Заинтересованность в аудитории Форума вызвала тема НДС. Заместитель директора Департамента - начальник Управления совершенствования косвенного налогообложения Департамента методологической и нормотворческой работы ДФС Украины Сергей Тимошенко уделил внимание новациям Единого реестра налоговых накладных: форме, регистрации, штрафным санкциям за несвоевременную регистрацию, а также корректировке налогового кредита и налоговых обязательств.

Генеральным партнером форума выступил агрохолдинг KSG Agro, консалтинговым партнером Ernst & Young, страховой партнер СК «Арсенал».

Информационные партнеры форума: Генеральный новостной партнер ИА «Интерфакс-Украина», Генеральный медиа-партнер - газета «Бизнес»; информационные партнеры «Украинские новости», Юридическая практика, Tax Link, Обозреватель, Лига Закон, газета «УкраинаБизнесРевю», LandLord, АПК-Информ, AgroPortal.ua, УкрАгроКонсалт, Agravery.com, Agronews, Агробизнес сегодня, Агентство «Маркет.Инфо» .