АО «Коннов и Созановский» сообщает о присоединении патентно-юридической фирмы «Артекс Украина»

Адвокатское объединение «Коннов и Созановский» сообщает о присоединении к нашему адвокатскому объединению патентно-юридической фирмы «Артекс Украина».
Artex UA имеет опыт успешной работы на рынке Украины с 2011 года. Фирма обладает солидной клиентской базой, а ее команда – уникальным опытом защиты прав интеллектуальной собственности своих клиентов в Украине и за рубежом.
Команда ПЮФ «Артекс Украина» составит основной костяк практики в сфере права интеллектуальной собственности АО «Коннов и Созановский». Такое объединение позволит АО «Коннов и Созановский» усилить практику, расширить перечень услуг, предоставляемых украинским и международным клиентам, а также обеспечит новые конкурентные преимущества компании на рынке юридических услуг Украины.
Возглавил практику управляющий партнер ПЮФ «Артекс Украина» Александр Молотай.
Александр практикует в сфере права интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции более пятнадцати лет. Его опыт включает разработку и внедрение стратегий защиты прав интеллектуальной собственности предприятий, работающих в различных секторах экономики, управление портфелями интеллектуальной собственности, структурирование транзакций по передаче прав интеллектуальной собственности (передача и лицензирование технологий и гудвила), противодействие недобросовестной конкуренции и ведение судебных споров в сфере интеллектуальной собственности.
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