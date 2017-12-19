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НБУ выдал «рефинанс» трем крупным банкам

19 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальный банк 13 декабря предоставил Ощадбанку, Укргазбанку и Альфа-банку рефинансирование на общую сумму 4,625 миллиарда гривен. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По данным НБУ, госбанки получили кредиты объемом 2 млрд грн, Альфа-банк – 625 млн грн.

Средства предоставлены на срок более 30 дней под залог гособлигаций под 15,5% годовых.

Как сообщалось, НБУ допускает необходимость докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за ухудшения качества их кредитных портфелей. В настоящее время центробанк продолжает изучать дополнительную потребность в их капитале.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222,15 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Укргазбанк создан в 1993 году. По состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Альфа-банк основан в 1993 году. Основными конечными владельцами участия в банке являются: инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн) – владеет 9,9% акций, Михаил Фридман - 29,62%, Герман Хан - 18,89%, Алексей Кузьмичев - 14,7% и Петр Авен - 11,17%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов Альфа-банк занимал 8-е место (41,254 млрд грн) среди 88 действовавших в стране.

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