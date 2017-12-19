Австрийский суд окончательно отказал Испании в экстрадиции Д.Фирташа

Высший земельный суд Вены принял окончательное решение, которым отказал Испании в выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщают автрийские СМИ.
Отмечается, что это решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Таким образом, суд подтвердил законность предыдущего решения земельного суда Вены не экстрадировать Д.Фирташа в Испанию.
В самой Испании называют Д.Фирташа главарем преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег, и требуют его экстрадиции. В тоже время, США также уже три года добиваются экстрадиции Д.Фирташа, обвиняя его в коррупции.
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