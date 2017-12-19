Франция может оштрафовать Amazon из-за недобросовестной конкуренции

Министерство экономики Франции подало жалобу в торговый суд Парижа на компанию Amazon, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и недобросовестной конкуренции, и потребовало наложения штрафа в размере 10 млн евро. Об этом сообщает Le Parisien.
«Платформа поддерживает неравные отношения с поставщиками», - указывает истец.
Во французском ведомстве подчеркивают, что Amazon позволяет себе изменять условия договоров и даже прекращать действие соглашений, заключенных с более чем 10 тыс. французских компаний, которые продают свои товары на сайте Amazon.
В Amazon ситуацию пока не комментировали.
Напомним, в октябре стало известно, что Еврокомиссия оштрафует Amazon на несколько сотен миллионов евро, так как онлайн-ретейлер использовал схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.
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