Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:09

Франция может оштрафовать Amazon из-за недобросовестной конкуренции

Министерство экономики Франции подало жалобу в торговый суд Парижа на компанию Amazon, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и недобросовестной конкуренции, и потребовало наложения штрафа в размере 10 млн евро. Об этом сообщает Le Parisien.

«Платформа поддерживает неравные отношения с поставщиками», - указывает истец.

Во французском ведомстве подчеркивают, что Amazon позволяет себе изменять условия договоров и даже прекращать действие соглашений, заключенных с более чем 10 тыс. французских компаний, которые продают свои товары на сайте Amazon.

В Amazon ситуацию пока не комментировали.

Напомним, в октябре стало известно, что Еврокомиссия оштрафует Amazon на несколько сотен миллионов евро, так как онлайн-ретейлер использовал схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.