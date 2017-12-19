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В Киеве будут судить помощницу судьи, которая «сливала» закрытую информацию

19 декабря 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении помощницы судьи Соломенского райсуда Киева, которая передавала третьим лицам закрытую информацию о ходатайствах детективов НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба САП в соцсети.

«13 декабря САП направила обвинительный акт в отношении помощницы судьи и другого участника правонарушения – адвоката – в Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Обоим обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) и ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УКУ.

По версии следствия, в мае-июне 2016 года помощница судьи приняла предложение своего знакомого адвоката, заинтересованного в ходе расследования одного из уголовных производств НАБУ, и начала предоставлять ему для дальнейшего информирования третьих лиц сведения о поступлении в суд ходатайств от детективов бюро.

«Если в результате рассмотрения ходатайств детективов были приняты судебные решения, помощница судьи по указанию адвоката распечатывала их с автоматизированной системы документооборота суда и передавала для дальнейшего несанкционированного распространения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная помощница судьи не имела необходимого уровня доступа к автоматизированной системе документооборота суда, поэтому использовала логин и пароль другого работника суда.

Досудебное расследование по указанным фактам НАБУ начало 15 июня 2016 года.

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