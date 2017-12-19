В Минюсте сообщили, кто допущен к собеседованию на должность директора Координационного центра

По результатам тестирования кандидатов на замещение должности директора Координационного центра по оказанию правовой помощи были определены кандидаты, допущенные к собеседованию. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Кандидаты, допущенные к собеседованию: Бонюк Алексей Петрович, Касьян Николай Степанович, Матвийчук Елена Николаевна, Смачило Иванна Васильевна.
Кандидаты, не допущенные к собеседованию: Ганзенко Сергей Анатольевич, Козий Дарья Александровна, Куценко Станислав Игоревич, Литвиненко Светлана Николаевна, Тытыкало Роман Сергеевич.
Отметим, что собеседование с кандидатами состоится 21 декабря с.г.
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