Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:10

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С нового года будет обнародован реестр неплательщиков алиментов

19 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

3 миллиона детей на Украине живут в неполных семьях и получают алименты. Об этом в своем Твиттере заявил глава Минюста Павел Петренко.

«На сегодня у нас 3 миллиона детей, живущих в неполных семьях и получающих алименты. Из них почти 600 тыс. детей являются жертвами экономического насилия - иначе это не назовешь, потому что когда отец финансово "наказывает" бывшую жену, это напрямую отражается на ребенке. Печальная статистика на сегодня: более 100 000 случаев домашнего насилия над женщинами и детьми - это только то, что официально фиксируется органами правопорядка. С нового года мы обнародуем реестр неплательщиков алиментов - это будет дополнительная помощь для женщин, которые решили строить новые отношения: нет ли их нового избранника в этом реестре? Не повторит ли он прежних ошибок в будущем?», - заявил министр.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (1043) от 19/12/17 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (1043)
Государство и юристы

Тяжелый РРОк

Документы и аналитика

Заслужить упрощение

Отрасли практики

Программа передач

Тема номера:

Выбор стороны

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом