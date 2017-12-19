Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:10

С нового года будет обнародован реестр неплательщиков алиментов

3 миллиона детей на Украине живут в неполных семьях и получают алименты. Об этом в своем Твиттере заявил глава Минюста Павел Петренко.

«На сегодня у нас 3 миллиона детей, живущих в неполных семьях и получающих алименты. Из них почти 600 тыс. детей являются жертвами экономического насилия - иначе это не назовешь, потому что когда отец финансово "наказывает" бывшую жену, это напрямую отражается на ребенке. Печальная статистика на сегодня: более 100 000 случаев домашнего насилия над женщинами и детьми - это только то, что официально фиксируется органами правопорядка. С нового года мы обнародуем реестр неплательщиков алиментов - это будет дополнительная помощь для женщин, которые решили строить новые отношения: нет ли их нового избранника в этом реестре? Не повторит ли он прежних ошибок в будущем?», - заявил министр.