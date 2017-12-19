Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:10

В парламенте назвали двух кандидатов на пост главы НБУ

Депутаты Верховного Совета рассматривают двух основных кандидатов на пост главы Нацбанка Украины, среди них и.о. главы НБУ Яков Смолий и глава «Райфайзенбанка» Владимир Лавренчук. Об этом в кулуарах парламента заявил председатель фракции «ББП» Артур Герасимов

«Если говорить о кандидатурах на пост главы НБУ, то сегодня названы Яков Смолий и Владимир Лавренчук. Кто именно из них будет предложен на голосование, мы не знаем», - сказал Герасимов.

Он отметил, что уже в четверг может состояться голосование.