В парламенте назвали двух кандидатов на пост главы НБУ

Депутаты Верховного Совета рассматривают двух основных кандидатов на пост главы Нацбанка Украины, среди них и.о. главы НБУ Яков Смолий и глава «Райфайзенбанка» Владимир Лавренчук. Об этом в кулуарах парламента заявил председатель фракции «ББП» Артур Герасимов
«Если говорить о кандидатурах на пост главы НБУ, то сегодня названы Яков Смолий и Владимир Лавренчук. Кто именно из них будет предложен на голосование, мы не знаем», - сказал Герасимов.
Он отметил, что уже в четверг может состояться голосование.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: