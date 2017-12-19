Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

Парламент решил упразднить термин «инвалид»

Верховный Совет Украины рассмотрел в первом чтении законопроект №6710 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты лиц с инвалидностью. За принятие законопроекта проголосовали 232 депутата.

Цель законопроекта - привести действующее законодательство в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах инвалидов и Факультативным протоколом к ней и внедрить европейские стандарты в этой сфере.

Слова «инвалид», «лицо с ограниченными физическими возможностями», «инвалид войны» и «ребенок-инвалид» во всех падежах и числах заменяются соответственно словами «лицо с инвалидностью», «лицо с инвалидностью в результате войны» и «ребенок с инвалидностью» в соответствующих падежах и числах.