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НБУ надеется на дальнейшую докапитализацию госбанков

19 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Докапитализация государственных банков будет продолжаться в 2018 году. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка.

«НБУ ожидает, что ПриватБанк дополнительно может потребовать капитала на 16 млрд грн – второй транш из общей суммы 38,5 млрд грн, определенной проведенным после национализации аудитом», – отмечается в документе.

Регулятор заявляет, что Ощадбанк также нуждается в докапитализации из-за снижения качества кредитов, выданных крупным бизнес-группам, и обесценивание залога по таким кредитам.

НБУ указывает, что эмиссия облигаций внутреннего госзайма для докапитализации госбанков остается основной составляющей квазифискального дефицита. По его данным, за 11 месяцев 2017 года на это потрачено 48,9 млрд грн, или 1,7% ВВП.

За девять месяцев текущего года уставный капитал банковского сектора увеличился на 57 млрд грн, или на 13,7%. Основным фактором стала докапитализация госбанков на 44 млрд грн.

В то же время регулятивный капитал вырос на 9,8 млрд грн, или на 9%.

«Его прирост меньше, чем уставного капитала вследствие признания кредитного риска крупными банками», – поясняет НБУ. В то же время, уровень достаточности капитала банковского сектора в целом превышает минимально необходимый объем.

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