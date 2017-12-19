Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:11

Управляющий партнер Spenser & Kauffmann Валентин Загария заявляет об изменении партнерского состава фирмы

ЮП: Валентин, как Вы прокомментируете изменения в партнерском составе Spenser & Kauffmann?

ВЗ: В декабре 2017 года изменился партнерский состав Spenser & Kauffmann. Мои взгляды на принципиальные вопросы управления Spenser & Kauffmann не нашли отклика у Юрия Петренко. Будучи идеологом, создателем бренда и владельцем ТМ Spenser & Kauffmann, я вместе с командой партнеров, советников и юристов продолжаю работу после переезда в новый офис. Юрий основал новую юридическую фирму.

ЮП: Что послужило причиной разделения команды Spenser & Kauffmann?

ВЗ: Я настаивал на значительных инвестициях времени и средств партнеров в управление фирмой и развитие юридического рынка. Мы проводим колоссальную работу со студентами и молодыми юристами, которую я намерен продолжать и структурировать в отдельный, самый масштабный в Украине проект в сфере юридического образования.

Spenser & Kauffmann инвестировала и инвестирует 10% прибыли в развитие юридического образования. Безусловно, эти инвестиции осуществляются за счет личной «недополученной» прибыли долевых партнеров. Финансовые результаты Spenser & Kauffmann позволяют комфортно координировать и финансировать такие проекты. Это вопрос идеологический.

Для меня желание юриста, тем более партнера, принимать участие в формировании рынка, является показателем успешности и зрелости. Считать, что на юридическом рынке можно только зарабатывать, ничего не предлагая взамен – недальновидно.

ЮП: Что будет с брендом Spenser & Kauffmann?

ВЗ: Так сложилось, что бренд Spenser & Kauffmann на 100% ассоциируется со мной и принадлежит мне. Этому способствовала и моя публичность, и проактивная позиция на рынке, и президентство в Ассоциации юристов Украины. При этом, Юрий, безусловно, также сделал важный вклад в успех Spenser & Kauffmann на протяжении последних 10 лет. Из уважения к бывшим коллегам мы намерены изменить имя Spenser & Kauffmann в 2018 году.

ЮП: Каков на сегодня состав и возможности Spenser & Kauffmann?

ВЗ: Наша команда сейчас – это более 15 юристов с узкой специализацией в трансакционных практиках и в сфере разрешения споров. Spenser & Kauffmann сохраняет прекрасные рабочие отношения с международными юридическими фирмами, продолжает работу по всем текущим и ряду новых клиентских проектов. На сегодня для наших клиентов и бизнес-партнеров изменился лишь только адрес нашего офиса. В будущем году мы предложим клиентам новые технологичные продукты, а молодым юристам – возможности наших образовательных проектов.