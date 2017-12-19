Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:12

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВККС продлила прием документов кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

19 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 18 декабря 2017 внесены изменения в Условия проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, утвержденных решением Комиссии от 30 сентября 2017 № 98/зп-17, а именно:

• пункт 4 изложить в следующей редакции: «Срок подачи документов для участия в конкурсе - 28 календарных дней, начиная с 01 декабря 2017 года»;

• пункт 6 изложить в следующей редакции: «Лица, которые направили в Комиссию документы 29 декабря 2017 и позже, к участию в конкурсе не допускаются»;

• пункт 25 изложить в следующей редакции: «Дополнительное направление кандидатом документов к заявлению, после 28 декабря 2017, не допускается, за исключением изменения фамилии / имени / отчества кандидата».

В случае изменения фамилии/имени/отчества кандидат должен безотлагательно сообщить об этом в Комиссию путем направления соответствующего заявления, к которому приложить копии подтверждающих документов, а также компакт-диск (CD-R, DVD-R) с отсканированными копиями соответствующих документов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

помошнички 19 декабря 2017 года 14:01 #

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/19/7166033/

Саня 19 декабря 2017 года 13:14 #

Кто-то свой не успел. Комедия да и только.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (1043) от 19/12/17 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (1043)
Государство и юристы

Тяжелый РРОк

Документы и аналитика

Заслужить упрощение

Отрасли практики

Программа передач

Тема номера:

Выбор стороны

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом