Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 18 декабря 2017 внесены изменения в Условия проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, утвержденных решением Комиссии от 30 сентября 2017 № 98/зп-17, а именно:
• пункт 4 изложить в следующей редакции: «Срок подачи документов для участия в конкурсе - 28 календарных дней, начиная с 01 декабря 2017 года»;
• пункт 6 изложить в следующей редакции: «Лица, которые направили в Комиссию документы 29 декабря 2017 и позже, к участию в конкурсе не допускаются»;
• пункт 25 изложить в следующей редакции: «Дополнительное направление кандидатом документов к заявлению, после 28 декабря 2017, не допускается, за исключением изменения фамилии / имени / отчества кандидата».
В случае изменения фамилии/имени/отчества кандидат должен безотлагательно сообщить об этом в Комиссию путем направления соответствующего заявления, к которому приложить копии подтверждающих документов, а также компакт-диск (CD-R, DVD-R) с отсканированными копиями соответствующих документов.
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