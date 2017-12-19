Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:12

КМУ запланировал запретить продажу подакцизных товаров без кассовых аппаратов

Кабинет министров планирует внести изменения в подзаконные акты по регистраторам расчетных операций (РРО) и внедрить продажу подакцизных товаров и лотерейных билетов через кассовые аппараты. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

«Мы предлагаем исключить из перечня товаров, к которым не применяется РРО, такие странные пункты как лотерейные билеты, другие финансовые инструменты, подакцизные товары, которые сейчас продают без кассовых аппаратов», – сказал он.

М.Нефедов также отметил, что правительство предлагает отменить более десяти уже устаревших правительственных постановлений.