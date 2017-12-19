Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

«Юридическая практика» поздравляет всех адвокатов с профессиональным праздником!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают украинские адвокаты. «Юридическая практика» присоединяется ко всем поздравлениям в Ваш адрес! От имени редакции искренне желаем вам мудрости, выдержки, настойчивости, беспристрастности и новых побед в отстаивании справедливости. Творческой энергии, крепкого здоровья и оптимизма!

В качестве подарка предлагаем пройти тематический тест и узнать, кто из голливудских звезд смог бы воплотить вашу адвокатскую практику на большом экране?