Сегодня свой профессиональный праздник отмечают украинские адвокаты. «Юридическая практика» присоединяется ко всем поздравлениям в Ваш адрес! От имени редакции искренне желаем вам мудрости, выдержки, настойчивости, беспристрастности и новых побед в отстаивании справедливости. Творческой энергии, крепкого здоровья и оптимизма!
В качестве подарка предлагаем пройти тематический тест и узнать, кто из голливудских звезд смог бы воплотить вашу адвокатскую практику на большом экране?
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Присоеденяюсь к поздравлениям. Поздравляю всех с "Днем обузданных юристов"!!!
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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