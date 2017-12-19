Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:11

Парламент пересчитает пенсии журналистам и ученым

В Верховный Совет внесен проект закона (№7406), которым предлагаются изменения относительно пересчета пенсий научным работникам, журналистам и другим. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, научные работники, журналисты, работники органов местного самоуправления и государственные служащие всю свою жизнь отработали, посвятив своей профессиональной деятельности, ожидая гарантированную государством социальную защиту в старости. С целью защиты конституционных прав научных работников, журналистов, работников органов местного самоуправления и государственных служащих, предлагается предусмотреть механизм перерасчета уже назначенных пенсий для указанных категорий граждан.

В частности, предлагается внести изменения относительно перечисления пенсионных выплат научным работникам, на тех основаниях, действовавших на момент выхода человека на пенсию, в том числе в случае повышения размера заработной платы работающим научным работникам.

Также эти изменения касаются журналистов государственного или коммунального средства массовой информации, в отношении которых, согласно тексту проекта закона, применяются нормы, методика и порядок перерасчета пенсии государственному служащему. Эта норма также распространяется на журналиста реформированного печатного средства массовой информации, который работал в таком средстве массовой информации до завершения процесса его реформирования.

Следует добавить, что согласно документу сохраняется право на перерасчет пенсии в порядке, предусмотренном для государственных служащих.