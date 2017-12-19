В 2017 году Украина установила мировой рекорд по объему проблемных кредитов, - НБУ

Национальный банк констатирует, что банковская система Украины в 2017 году установила мировой рекорд по размеру проблемных кредитов. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
“Мы установили неприятный и дорогой для экономики рекорд, в Украине зафиксировано наиболее высокую долю неработающих кредитов за всю историю мировых наблюдений. Однако эта проблема уже решена, банки сформировали резервы по кредитам, они не давят на капитал. Мы считаем, что банки должны решать вопрос с проблемной задолженностью путем расчистки, реструктуризации, либо списания”, – отметил Ваврищук.
Он сообщил, что своего пика доля проблемных кредитов достигла в июле – 58%, после чего постепенно снижается.
По его словам, банковская система сейчас достаточно капитализирована.
Так, около 50 банков (в основном небольшие) имеют норматив адекватности капитала выше 25%.
Национальный банк планирует ввести новый норматив ликвидности и ежегодное стресс-тестирование банков с 2018 года.
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