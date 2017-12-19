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Правительство отменит более 300 актов по регуляции деятельности бизнеса

19 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров Украины отменяет более 300 актов регуляции деятельности бизнеса, а также одобрит новый дерегуляционный пакет. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства с участием бизнеса и контролирующих органов.

Премьер напомнил, что в 2016 году правительство отменило 367 различных нормативных актов, регулирующих работу бизнеса.

«Изменение системы государственного надзора в 2018 году в соответствии с сегодняшними решениями, которые будут представлены моими коллегами, позволит избавиться от рудимента советской системы надзора и контроля. Сегодня мы тоже примем дерегуляционный пакет – более 300 актов сегодня будет отменено», – сказал премьер.

По его словам, будет изменен подход в государственном надзоре бизнеса и правительство не будет поддерживать ту систему, которая действует сегодня.

В то же время, отметил он, будут определены главные критерии, которым должно соответствовать предприятие. «Там должно быть безопасно, должна быть пожарная безопасность на надлежащем уровне, продовольственная безопасность. Все то, что касается жизни и здоровья человека, должно быть защищено государством. Поэтому система будет построена таким образом, что будет «чеклист», по которому абсолютно четко определены критерии проведения проверки», – отметил он.

Ранее Гройсман заявил, что в 2018 году будет сделан шаг по технологическому перевооружению национальной экономики и производства.

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