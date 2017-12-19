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Объем контрактов по торгам в ProZorro в 2017 году вырос на 2,6 раза

19 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Сумма заключенных в 2017 году контрактов по итогам проведенных через систему электронных торгов ProZorro составила 245,66 млрд грн, что в 2,6 раза превышает показатель 2016 года, сообщили агентству в пресс-службе торговой площадки Zakupki.Prom.ua.

В компании отметили, что заявленный объем торгов в 2017 году (по состоянию на 18 декабря) составил 562,41 млрд грн, а всего их было объявлено 395,75 тыс., что на 44,7% больше, чем годом ранее.

Согласно текущим данным, ProZorro оценивает итоговую экономию в 23,05 млрд грн по сравнению с 12,38 млрд грн в 2016 году.

В компании отметили, что в 2017 году в торгах ProZorro приняли участие 49,7 тыс. участников, из них – 16,5 тыс. государственных учреждений.

Топ-5 категорий в ProZorro по количеству тендеров: “продукты питания, напитки, табак”, “строительные работы”, “оборудование, фармпродукция”, “конструкции и конструкционные материалы”, “нефтепродукты, топливо, электроэнергия”.

По данным торговой площадки Zakupki.Prom.ua, топ-5 компаний в ProZorro по количеству победных предложений сформировали “БаДМ-Б”, “Украинская бумага”, “Альянс Эволюшн”, “Эпицентр К” и “Медицинский центр “М.Т.К.”

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