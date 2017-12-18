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Прокуратура назвала количество объявленных в розыск экс-депутатов Верховного Совета Крыма

18 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Прокуратура Автономной республики Крым сообщает, что по состоянию на декабрь 2017 года объявлены в розыск 75 бывших депутатов Верховного Совта Крыма. Об этом говорится в ответе пресс-службы прокуратуры на информационный запрос Крым.Реалии.

Прокуратура уточнила имена 56 бывших депутатов, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд. При этом прокуратура не назвала имена еще 19 крымских экс-депутатов «в связи с проведением в отношении них досудебного расследования».

На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала эту территорию. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

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