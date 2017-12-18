Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

ВАСУ, ВХСУ, ВССУ сообщили о количестве и сроках передачи не рассмотренных дел в новообразованные кассационные суды

Как сообщала «ЮП», 15 декабря начал свою работу новый Верховный Суд. В то же время, ВАСУ, ВХСУ и ВССУ прекращают свою деятельность и начинают процедуру ликвидации. Об этом идет речь в сообщениях пресс-служб судов.

По состоянию на 14 декабря, в ВАСУ не рассмотрено почти 37 тысяч дел и материалов. По состоянию на 15 декабря 2017 в ВССУ остаток не рассмотренных дел и материалов уголовного судопроизводства составляет около 2900; гражданского судопроизводства - около 28 000.

Не рассмотренные ВАСУ, ВХСУ и ВССУ жалобы и другие документы будут переданы в Верховный Суд в течение 30 дней (пункт 7 Переходных положений указанного Закона).

С 15 декабря 2017 направлять кассационные жалобы, исковые и апелляционные заявления:

• рассмотрение которых относится к компетенции кассационного административного суда в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. Московская, 8, корп. 5, г.Киев, 01029;

• порядке хозяйственного судопроизводства следует направлять в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. Александра Копыленко, 6, г.Киев,

• в порядке гражданского судопроизводства следует направлять в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г.Киев;

• в порядке уголовного судопроизводства в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. П. Орлика, 4а, г.Киев.

Сайт Верховного Суда функционировать на веб-портале «Судебная власть Украины». Страница в социальной сети Facebook.