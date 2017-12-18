Как сообщала «ЮП», 15 декабря начал свою работу новый Верховный Суд. В то же время, ВАСУ, ВХСУ и ВССУ прекращают свою деятельность и начинают процедуру ликвидации. Об этом идет речь в сообщениях пресс-служб судов.
По состоянию на 14 декабря, в ВАСУ не рассмотрено почти 37 тысяч дел и материалов. По состоянию на 15 декабря 2017 в ВССУ остаток не рассмотренных дел и материалов уголовного судопроизводства составляет около 2900; гражданского судопроизводства - около 28 000.
Не рассмотренные ВАСУ, ВХСУ и ВССУ жалобы и другие документы будут переданы в Верховный Суд в течение 30 дней (пункт 7 Переходных положений указанного Закона).
С 15 декабря 2017 направлять кассационные жалобы, исковые и апелляционные заявления:
• рассмотрение которых относится к компетенции кассационного административного суда в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. Московская, 8, корп. 5, г.Киев, 01029;
• порядке хозяйственного судопроизводства следует направлять в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. Александра Копыленко, 6, г.Киев,
• в порядке гражданского судопроизводства следует направлять в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г.Киев;
• в порядке уголовного судопроизводства в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. П. Орлика, 4а, г.Киев.
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