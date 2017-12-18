Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 декабря 2017 года, 19:26

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВАСУ, ВХСУ, ВССУ сообщили о количестве и сроках передачи не рассмотренных дел в новообразованные кассационные суды

18 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Как сообщала «ЮП», 15 декабря начал свою работу новый Верховный Суд. В то же время, ВАСУ, ВХСУ и ВССУ прекращают свою деятельность и начинают процедуру ликвидации. Об этом идет речь в сообщениях пресс-служб судов.

По состоянию на 14 декабря, в ВАСУ не рассмотрено почти 37 тысяч дел и материалов. По состоянию на 15 декабря 2017 в ВССУ остаток не рассмотренных дел и материалов уголовного судопроизводства составляет около 2900; гражданского судопроизводства - около 28 000.

Не рассмотренные ВАСУ, ВХСУ и ВССУ жалобы и другие документы будут переданы в Верховный Суд в течение 30 дней (пункт 7 Переходных положений указанного Закона).

С 15 декабря 2017 направлять кассационные жалобы, исковые и апелляционные заявления:

• рассмотрение которых относится к компетенции кассационного административного суда в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. Московская, 8, корп. 5, г.Киев, 01029;

• порядке хозяйственного судопроизводства следует направлять в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. Александра Копыленко, 6, г.Киев,

• в порядке гражданского судопроизводства следует направлять в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г.Киев;

• в порядке уголовного судопроизводства в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по адресу: ул. П. Орлика, 4а, г.Киев.

Сайт Верховного Суда функционировать на веб-портале «Судебная власть Украины». Страница в социальной сети Facebook.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (1043) от 19/12/17 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (1043)
Государство и юристы

Тяжелый РРОк

Документы и аналитика

Заслужить упрощение

Отрасли практики

Программа передач

Тема номера:

Выбор стороны

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • integrites
  • aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом