Киевпастранс обещает бесплатный Wi-Fi в наземном транспорте уже в январе

В Киеве окончательно завершить оборудования всего наземного общественного транспорта бесплатным Wi-Fi планируется до конца января 2018 года. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».
По данным компании, оборудование транспорта Wi-Fi началось в конце сентября 2017 года, в настоящее время завершено подключение к сети в трамваях депо им.Шевченко и Подольского депо, автобусах автобусного парка №5.
«Бесплатно пользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция. Чтобы подключиться к сети, нужно лишь открыть браузер и перейти на сайт ewifi.com.ua», - отметили в «Киевпастрансе».
В компании уточнили, что бесплатно пользоваться интернетом в наземном общественном транспорте стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией «Е-Wi-Fi».
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