С января 2018 года эстонскими предприятиями можно будет руководить из-за рубежа

В Эстонии начиная с 15 января 2018 года вступают в силу поправки в законодательство о предпринимательстве, согласно которым руководство зарегистрированным в Эстонии юридическим лицом можно будет осуществлять и из-за рубежа. Об этом сообщает министр юстиций Эстонии Урмаса Рейнсалу.
«Люди, особенно в предпринимательском секторе, стали более мобильными. Мы должны идти с ними в ногу и содействовать развитию инноваций и экономики», - отметил министр.
Предприятие, руководство которого находится за границей, должно назначить в Эстонии контактное лицо, обладающее полномочиями осуществлять различные юридические действия, например, с нотариусами, аудиторами, адвокатами и т.п.
В то же время эти изменения не касаются предпринимателей, занятых в финансовом секторе, где существуют повышенные требования. Правления таких предприятий должны будут по-прежнему находиться в Эстонии.
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