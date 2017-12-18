Сегодня 19 декабря 2017 года, 20:57

Киевстар рассматривает возможность обжалования решения АМКУ о наложении штрафа, - СМИ

Претензии АМКУ касаются не тарификации голосовых каналов, а информирования абонентов. Об этом сообщает пресс-служба оператора в ответ на решение Антимонопольного комитета о наложении на Киевстар штрафа в 21 млн гривен.

Отмечается, что оператор доносит до абонентов информацию о способе тарификации вызовов с помощью всех каналов коммуникации, в том числе - на официальном сайте компании, в рекламных материалах, в доступной и понятной форме и в установленном законом способом.

По словам оператора, согласно Закону о телекоммуникациях каждый телеком оператор самостоятельно установливает тарифы и способ тарификации продолжительности предоставления услуги. Закон требует, чтобы для вычисления стоимости услуг использовалась тарифная единица (единица объема услуги) - секунда, минута, объем данных, количество сообщений. Киевстар полностью придерживается этих законодательных требований.

Киевстар рассматривает возможность обжалования решения АМКУ о наложении штрафа и отмечает, что все операторы мобильной связи в Украине используют один и тот же принцип тарификации.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать мобильного оператора «Киевстар» на 21,31 миллиона гривен.