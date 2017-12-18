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Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:11

СМИ: Фонд гарантирования выставил на продажу акции Укрнафты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу ценные бумаги крупнейшей нефтедобывающей компании Укрнафта. Об этом гласит сообщение на сайте Украинской биржи.

Кроме того, продаются акции российской буровой компании. Продажа активов состоится на аукционе 19 декабря.

Стартовая цена 762 шт. акций Укрнафты – 200,2 тыс. грн, акций Украинской буровой компании в количестве 119 877 шт – 79 млн грн.

Как отмечается, акции учитывались на балансе Энергобанка, банка Контракт, банка Петрокоммерц-Украина, а также банка Камбио. Акции продает торговец ценными бумагами Драгон Капитал и фирма Мотор-Дилер.