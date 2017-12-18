Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:14

Оформление биометрических загранпаспортов выросло в ноябре в два раза

Количество выданных новых биометрических паспортов в ноябре выросло в два раза по сравнению с июнем. По состоянию на ноябрь уже 12,6% имели новый загранпаспорт. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Европа без барьеров» и «Деминициатива».

Больше всего респондентов, 56%, не собираются оформлять биометрику на выезд за границу, еще 24,8% опрошенных оформят, но попозже. А всего 8,4% хотят получить новый загранпаспорт в течении года.

Как сообщают в Государственной миграционной службе Украины, за 11 месяцев этого года на получение биометрического загранпаспорта подали заявки более 400 тысяч людей, причем 305 тысяч заявлений поступили после введения ЕС безвизового режима для Украины.

Биометрика пользуется популярностью у молодежи больше, чем у людей за 60 лет. Так, 19% молодых людей имеют биометрический паспорт, тогда как у пенсионеров эта цифра составила всего 5%.

Согласно данным исследования, приблизительно у трети украинцев есть загранпаспорта. Только 21,2% респондентов имеют паспорт старого образца.