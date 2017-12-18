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В Киеве прошла первая конференция программы профессионального развития «Адвокат Будущего»

18 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Программа «Адвокат Будущего» провела первую конференцию выпускников и участников программы для обмена опытом и лучшими практиками для адвокатов, целью которой является развитие юридического сообщества и утверждению верховенства права на Украине. В конференции приняли участие выпускники первой и участники второй сотни Программы «Адвокат Будущего», эксперты и тренеры, а также партнеры Программы.

Открывали мероприятие посол Канады на Украине Роман Ващук, временный поверенный в делах США Джордж Кент, президент Ассоциации юристов Украины Андрей Стельмащук, председатель правления Всеукраинского объединения адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь Виктория Митько, заместитель Министра юстиции Украины Гия Гецадзе , вице-президент Канадского бюро международного образования и директор проекта «Доступная и качественная правовая помощь на Украине», финансируемый правительством Канады, Лариса Бизо и Председатель Канадской ассоциации юристов в отставание в эти Джон Хойлз.

На панельной сессии «Новые приобретенные навыки – новые достигнутые успехи: опыт выпускников», выпускники Программы представили свои наиболее значимые летние проекты. В течение второй панельной сессии «Профессиональная этика, во избежание конфликта интересов и предотвращения коррупции: рефлексии выпускников и участников», выпускники Программы Владимир Марусяк, Николай Касьян, и участницы второго набора адвокат Валерия Савчук и Андриана Кульчицкая, дискутировали на тему этики в адвокатском сообществе и об избежании конфликта интересов. Модератором выступила эксперт и адвокат Юлия Лесная.

Подытожил дискуссии философ Андрей Баумейстер с вдохновляющей речью «Справедливость и дух права».

«Адвокат Будущего» - это уникальная Программа профессионального развития, обмена опытом и лучшими практиками для адвокатов для усиления их лидерской роли в реализации реформ, развития юридического сообщества и утверждению верховенства права на Украине.

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